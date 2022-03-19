«الحويج» يبحث مشاركة الأمن الداخلي في ضبط السوق المحلي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، اليوم السبت، آلية ضبط السوق المحلي ومراقبة الأسعار.

وتم خلال اللقاء، استعراض آلية متابعة ومراقبة أسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلي المعتمدة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وسبل تنفيذها بمشاركة جهاز الأمن الداخلي في ضبط المخالفين والمضاربين من بالسوق المحلي بهدف السيطرة على أسعار السلع وتوفرها بالأسواق التجارية.

كما تم خلال اللقاء، طرح ومناقشة عدد من الملفات التي تمس المواطن، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي في متابعة الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين مستوى الخدمات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والتجارة.