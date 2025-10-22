«الحويج» يبحث مع وزير التجارة التونسي تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة

في إطار متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة التجارية المشتركة الليبية-التونسية التي انعقدت بطرابلس يومي 7 و8 ديسمبر 2024، عقد اليوم في العاصمة تونس لقاء ثنائي جمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أعمال اللجنة المشتركة.

وتم التأكيد على أهمية رفع حجم التبادل التجاري وتنويع الصادرات، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام الفاعلين الاقتصاديين.

كما تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق مشتركة بين هيئة تنمية الصادرات الليبية ومركز النهوض بالصادرات التونسي لدعم الشراكة الاقتصادية المستقبلية.

وتم التأكيد على ضرورة التوجه نحو الأسواق الأفريقية، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف) لتعزيز تنافسية المنتجات الليبية والتونسية ودعم التنمية المستدامة في البلدين.

واتفق الطرفان على وضع برامج للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، مع مناقشة الحلول القانونية للمشاكل التي يواجهها مواطنو البلدين، مع التأكيد على ضرورة المعاملة بالمثل.

وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على محضر الاجتماع بين الجانبين لتوثيق خطوات التنفيذ والمتابعة.