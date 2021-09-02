«الحويج» يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

عُقِد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108 اليوم الخميس، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ومشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية رئيس الوفد الليبي سلامة الغويل، ومندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير صالح الشماخي، إلى جانب وزراء الاقتصاد والتجارة والمال بالدول العربية، وعدد من المنظمات والاتحادات المتخصصة.

وناقش الاجتماع الذي عُقِد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، سُبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والتي تُساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات عبر كافة المنافذ المشتركة.

ونقل المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد الليبية عن الحويج تأكيده، أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة نظراً للقضايا المطروحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الموطن العربي مباشرةً الأمر الذي يتطلب تكاثف الجهود لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المنطقة في مجالات الاقتصاد والتجارة والمضي قدماً بالمجلس بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتفعيل المنطقة الحرة العربية الكبرى التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتسهيل تنقل رؤوس الأموال والأشخاص وتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء والعمل على تشجيع الاستثمار في الدول العربية.

وأشاد الوزير بمقترح الجامعة العربية لإنشاء الصندوق العربي للأزمات والذي من خلاله يتم تأسيس الهيئة العربية لمكافحة الأوبئة، كما دعا الدول العربية للمشاركة في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد بالعاصمة طرابلس نهاية العام الجاري، والمساهمة في الإعمار والتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما شهد الاجتماع اعتماد وإقرار توصيات اللجان الفنية بالمجلس المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية.