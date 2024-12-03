«الحويج» يلتقي السفير الألماني لدى ليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى دولة ليبيا رالف طراف، في إطار متابعة العمل بمخرجات المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتم خلال اللقاء مناقشة آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التعاون التجاري والاستثماري.

وأكد الحويج على أهمية تفعيل الغرفة التجارية الليبية الألمانية لدعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، وتنظيم الملتقيات و زيارات الوفود التجارية، كما دعا الشركات الألمانية وأصحاب الأعمال للمساهمة الفاعلة في خطة الاعمار وتطوير البنى التحتية التي تعمل على تنفيذها الحكومة في مختلف المناطق.

وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ، ومسؤول التعاون الدولي بالوزارة.