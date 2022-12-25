الخارجية الألمانية تدعو «المشري» و«عقيلة» للاجتماع وتتحدث عن خيارات بديلة

دعت وزارة الخارجية الألمانية عقيلة صالح وخالد المشري، إلى الاجتماع تحت إشراف الأمم المتحدة لرعاية اتفاق بينهما بشكل سريع على أساس دستوري.

وذكرت الخارجية الألمانية أنه إذا لم يتوصل مجلسا النواب والأعلى للدولة إلى اتفاق سريع حول خارطة طريق انتخابية ذات مصداقية، فيجب استخدام آليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن.

وطالبت الخارجية الألمانية جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الرئيسيين بالعمل مع “باتيلي” من خلال تسوية سياسية.

وأكدت الخارجية الألمانية التزام برلين بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، داعية الجميع إلى تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها.

وشددت الخارجية الألمانية في ختام بيانها على دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 بشكل كامل لتنفيذ وقف إطلاق النار.