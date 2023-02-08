الخارجية الألمانية تُلمّح لعقد برلين 3 لرسم الطريق نحو الانتخابات في ليبيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية فرانشيسكا أوبرماير إنّ الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة لا تزال هدفًا مهمًا للسياسة الخارجية الألمانية.

وأوضحت أوبرماير أنّه من وجهة النظر الألمانية، لا يزال من الضروري وجود آفاق موثوقة لإجراء الانتخابات في ليبيا وذلك في أقرب وقت ممكن.

وتابعت أوبرماير أنّه إذا تم إحراز تقدم في عملية السلام الليبية تحت قيادة الأمم المتحدة، فإنّ ألمانيا مستعدة لتأييد ذلك والتصديق عليه في مؤتمر دولي.

وأضافت أوبرماير أنّه سيتعين اتخاذ قرار بشأن تنظيم مؤتمر برلين 3 لرسم طريق إجراء الانتخابات في الوقت المناسب بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء.