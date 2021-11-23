الخارجية الألمانية: نتوقع أن تفي الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية دينيس كوميتات إن ألمانيا استطاعت عبر مؤتمري برلين، أن تضع أسسا سياسية مهمة أسهمت في استقرار الأوضاع في ليبيا.

وتوقّع كوميتات في تصريح صحفي أن تفي الأطراف المحلية بإجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد بديسمبر القادم.

وشدّد كوميتات على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي مواكبته للعملية السياسية في ليبيا، وأن يهتم بملف انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وذكر كوميتات أن ألمانيا قدّمت مساعدات إنسانية كبيرة للمتضررين من النزاع بشكل خاص، واللاجئين والنازحين بشكل عام.