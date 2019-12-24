الخارجية الروسية: اتفاق روسي تركي للمساهمة في حل سريع للأزمة الليبية

الاتفاق جاء عقب مشاورات بين الخبراء الروس والأتراك بشأن ليبيا. [أ ف ب]

أفاد وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، باتفاق روسي تركي للمساهمة في حل سريع للأزمة في ليبيا.

وبحسب وكالة “سبوتنيك” للأنباء، فإن الاتفاق جاء عقب مشاورات بين الخبراء الروس والأتراك بشأن ليبيا، إذ خلصوا إلى ضروة مواصلة الاتصالات بشأن القضية الليبية، بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة في التسوية السريعة للأزمة في البلاد .

وترأس الوفد الروسي الحكومي المشترك الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الشؤون الخارجية لروسيا ميخائيل بوغدانوف، وترأس الوفد التركي نائب وزير خارجية جمهورية تركيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إنه بناء على نتائج تبادل وجهات النظر، تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الاتصالات بشأن الأزمة الليبية، بما في ذلك تقديم المساعدة الممكنة في التسوية السريعة للأزمة.

يأتي ذلك في حين صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينغوف، الاثنين، بأن روسيا قد تصبح منصة لتسوية النزاع في ليبيا، مؤكدا أن مرسكو لديها نفوذ بحيث تمتثل الأطراف المتصارعة للاتفاقات، حسب قوله.

من جتهت صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في منتدى الدوحة العالمي منتصف الشهر الجاري، بأن أنقرة وافقت فورا على مقترح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمل المشترك على وقف الحرب في ليبيا.

وأكد جاويش أوغلو أن تدخل شركة خاصة في ليبيا لدعم حفتر أمر غير صائب، مضيفا أن الجميع لا يوافق على هذا السلوك، لافتا إلى أن ليبيا وسوريا لن يكونا مجالا للتنافس بين أنقرة وموسكو، حسب وصفه.