السعودية تطالب بسحب القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة!

أعربت وزارة الخارجية السعودية يوم الثلاثاء عن أسفها لما وصفته بـ “الضغط” الذي مارسته دولة الإمارات العربية المتحدة على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك في أول تعليق رسمي بعد الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية على ميناء المكلا في حضرموت.

وأكدت الوزارة في بيان أن العمليات العسكرية التي قامت بها قوات المجلس الانتقالي على الحدود الجنوبية للمملكة تمثل تهديدًا للأمن الوطني السعودي والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تتناقض مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وشدد البيان على أن أي مساس بالأمن الوطني السعودي هو “خط أحمر”، وأن المملكة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته، مع التأكيد على التزام السعودية بأمن واستقرار اليمن وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وحكومته.

كما أكدت المملكة أن القضية الجنوبية في اليمن قضية عادلة، داعيةً إلى إيجاد حل سياسي شامل عبر طاولة الحوار بين جميع الأطياف اليمنية.

وفي خطوة تصعيدية، طالبت السعودية الإمارات بالاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بخروج القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف في البلاد، مع التأكيد على أهمية غلب الحكمة وحسن الجوار بين الدول الخليجية.

وجاء هذا التصعيد بعد الغارات الجوية التي استهدفت الدعم العسكري المقدم لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في ميناء المكلا، حيث كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، أن سفينتين محملتين بالأسلحة والعربات الثقيلة دخلتا الميناء من الفجيرة الإماراتية دون الحصول على التصاريح اللازمة من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وفي رد فعل رسمي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا في البلاد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على المنافذ اليمنية لمدة 72 ساعة، باستثناء التحركات التي تحصل على تصاريح من التحالف، كما ألغى العليمي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وأمهل القوات الإماراتية 24 ساعة لمغادرة الأراضي اليمنية.