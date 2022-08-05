الخارجية الصينية تفرض عقوبات على «بيلوسي»

أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ردا على زيارتها لتايوان.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن الوزارة قولها في بيان:”بيلوسي زارت تايوان على الرغم من مخاوف الصين واحتجاجاتها، وتدخلت بشدة في السياسة الداخلية للصين، بالتالي فهي تقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها بزيارتها إلى تايوان”.

وِلفت البيان إلى أن بيلوسي وجهت “ضربة قاسية” لمبدأ “الصين الواحدة” ، مما يعرض للخطر السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأضاف البيان: “بناء على التشريعات لجمهورية الصين الشعبية، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد عائلتها المقربين بعد تصرفاتها الاستفزازية”.

وتعد زيارة بيلوسي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، مما يجعلها أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عاما، ولكن الإدارة الأمريكية أكدت لبكين التزامها بسياسة “صين واحدة”، ونأت بنفسها عن زيارة بيلوسي لتايوان، قائلة إن بيلوسي تتخذ قراراتها بنفسها.