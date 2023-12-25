الخارجية العراقية تُعلن إعادة افتتاح سفارة العراق لدى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، إعادة افتتاح سفارة العراق لدى ليبيا، وتسمية الدكتور أحمد الصحاف رئيساً للبعثة العراقية بليبيا.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذه الخطوة ” تأتي في سياق تفعيل مُفرَدات البرنامج الحُكُوميّ، وبتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين بضرورة تقديم الخدمات إلى الجالية العراقيّة المُقِيمة في دولة ليبيا، واضطلاع السفارة في تذليل كلّ المُعوِّقات التي تعترضهم”.

بدوره قال الصحاف خلال مراسم حفل الافتتاح: “سنعمل على تطوير علاقاتنا الثنائيَّة، والتنسيق لتبادل الزيارات رفيعة المُستوى بين بغداد وطرابلس في الفترة المُقبلة”.

وأضاف الصحاف أن إعادة افتتاح السفارة العراقيّة في ليبيّا، للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيّا.

وكشف الصحاف عن دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن، والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يُلبِّي تطلـُّعات الشعب الليبيِّ، بحسب الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن إعادة افتتاح سفارة العراق في ليبيا يأتي بعد عقد من الزمن، جرّاء التطوّرات التي شهدتها دولة ليبيا.

العراق يفتتح سفارته في دولة ليبيا وتسمية الدكتور أحمد الصحاف قائماً بأعمال السفارة في سياق تفعيل مُفرَدات البرنامج… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية العراقية‏ في الاثنين، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣