الخارجية تدين الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

دانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، “تُدين الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى سقوط وفيات وجرحى”.

وأعربت وزارة الخارجية عن رفضها لأعمال العنف التي تُعدها انتهاكاً واضحاً لاتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكافة القوانين والأعراف المنظمـة للعمل الدبلوماسي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن أمس، مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي وخمسة من رفاقهما في القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.