الخارجية تنفي شائعات الإخلاء: السفارات تواصل عملها ومغادرة الأجانب إجراء اعتيادي

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، استمرار سفارات الدول الأجنبية المعتمدة لدى ليبيا في أداء مهامها دون أي تغيير، نافية بشكل قاطع وجود أي عمليات إخلاء رسمية لموظفي هذه السفارات.

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن مغادرة بعض رعايا الدول الأجنبية المشاركين في معرض “ليبيا بيلد” يأتي في إطار استكمال جدول مغادرتهم الطبيعي، خاصة بعد استئناف العمل بمطار معيتيقة الدولي.

ودعت وزارة الخارجية جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وتجنب نشر معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة، مؤكدة حرصها على الشفافية والتواصل المستمر مع الرأي العام.

هذا وجاء تصريح وزارة الخارجية والتعاون الدولي ردًا على تقارير إعلامية تم تداولها مؤخرًا، تحدثت عن عمليات إخلاء لموظفي عدد من السفارات الأجنبية من العاصمة طرابلس، وذلك عقب التوترات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق في المدينة، وقد تزامن ذلك مع انتهاء فعاليات معرض “ليبيا بيلد” السنوي، الذي شهد حضور عدد من الشركات والمشاركين الأجانب.

وتسببت هذه التقارير في إثارة مخاوف لدى الرأي العام بشأن استقرار الأوضاع الدبلوماسية في البلاد، ما دفع الوزارة إلى إصدار بيان توضيحي تنفي فيه تلك المزاعم، وتؤكد استمرار عمل السفارات بشكل طبيعي، مع توضيح أن مغادرة بعض الرعايا الأجانب تأتي في سياق ترتيبات مسبقة، بعد عودة مطار معيتيقة إلى العمل.

يُذكر أن معرض “ليبيا بيلد” يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في ليبيا، ويستقطب سنويًا مشاركين من مختلف دول العالم، ما يجعل تأمين فعالياته ومغادرة الوفود المشاركة محور اهتمام الجهات الرسمية.