الخارجية تواصل التحضيرات لمؤتمر الدبلوماسية الليبية

عُقد صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية العليا لمؤتمر الدبلوماسية الليبية، برئاسة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحكيم غيث، وبمشاركة مديري الإدارات المعنية بالوزارة، أعضاء اللجنة.

وخُصص الاجتماع لمتابعة سير التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، ومناقشة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان نجاح هذا الحدث الوطني الهام، الذي يُعد خطوة بارزة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي الليبي وتطوير آلياته.

كما شهد الاجتماع استعراض مهام اللجان الفرعية، والاطلاع على خطط العمل المقترحة من قبلها، في إطار التنسيق المشترك بين مختلف الإدارات لضمان تنفيذ المهام وفق الجدول الزمني المعتمد.

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية لتنظيم مؤتمر الدبلوماسية الليبية بما يعكس تطلعات الدولة نحو دبلوماسية أكثر فاعلية واحترافية على المستويين الإقليمي والدولي.