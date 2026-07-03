الخارجية تُعمم قرارات بشأن رئاسة المخابرات.. والرئيس الجديد يتوعد المخالفين

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية تعميماً عاجلاً وموسعاً موجهاً إلى كافة سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، يقضي بالبدء الفوري في التعامل مع القيادة الجديدة لجهاز المخابرات الليبية، تزامناً مع صدور تعليمات مشددة وصارمة من رئيس الجهاز المعيّن حديثاً لضبط العمل الداخلي وتأكيد سيادة الدولة.

وجاء تعميم وزارة الخارجية، الممهور بتوقيع مدير مكتب الوزير مفتاح محمود أبو خريص، إلحاقاً بقراري المجلس الرئاسي الليبي رقم (8) ورقم (9) لسنة 2026م، ونصّ القراران على إعفاء رئيس جهاز المخابرات السابق حسين محمد العائب، من مهامه، وتكليف عبد المجيد إبراهيم عبد الكريم مليقطة رئيساً جديداً للجهاز خلفاً له.

وطالبت وزارة الخارجية في تعميمها كافة البعثات الدبلوماسية بإخطار الملحقين الأمنيين المعتمدين لديها بهذا التغيير بشكل رسمي، والعمل بموجب القرارات اعتباراً من تاريخ صدورها، واعتماد الدكتور عبد المجيد عبد الكريم بصفته الممثل والمخول الرسمي الوحيد في كافة أوجه التواصل والتنسيق والمراسلات الرسمية المتعلقة باختصاصات الجهاز السيادي بالخارج.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس جهاز المخابرات الليبية المعيّن عبد المجيد إبراهيم عبد الكريم مليقطة، تعميماً داخلياً موجهاً إلى مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز، يطالبهم فيه بضرورة الانضباط التام والمحافظة الكاملة على ممتلكات وأصول الجهاز ومقراته.

وأشار رئيس الجهاز في خطابه إلى صدور قرار المجلس الرئاسي رقم (51) بشأن تشكيل لجنة رسمية للإشراف على إجراءات التسليم والاستلام بين القيادتين. وشدد على منع الامتثال لأي تعليمات لا تصدر عن القيادة الجديدة، محذراً منتسبي الجهاز من الانسياق وراء الشائعات أو محاولات الانقسام التي تسعى لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

واختتم رئيس الجهاز تعميمه بالتأكيد على أن قرارات المجلس الرئاسي تمثل سيادة الدولة العليا، وهي نافذة وملزمة للجميع دون استثناء، مؤكداً أن أي محاولة للمخالفة أو عدم التطبيق ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية الفورية.