الخارجية تُنظم الاجتماع الافتراضي الأول مع رؤساء البعثات في أفريقيا

نظمت إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الافتراضي الأول مع رؤساء البعثات الليبية في القارة الأفريقية، عبر تقنية الفيديو.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن مدير إدارة الشؤون الأفريقية فاتح بشينة قوله، إن السفارات الليبية في القارة الأفريقية بصفة خاصة، والساحات الأخرى بصفة عامة، تعتبر الإداة الرئيسية في إنجاح السياسة الخارجية للدولة الليبية، من خلال توحيد وتظافر الجهود فيما بينها، وهي حارس وصوت الدولة بالخارج، وفق قوله.

وأشار إلى أن الغرض من تنظيم هذا الاجتماع، هو خلق بيئة مناسبة للعمل، والتنسيق، والتحاور الدائم مع رؤساء البعثات، من أجل الحفاظ على مصالح الدولة الليبية، وتعزيز حضورها، وتواجدها الفعال، في الدول محل الاعتماد.

وأعرب مدير إدارة الشؤون الأفريقية، عن تطلعه أن يُحقق هذا التواصل، إطارا رحبا للتعاون البناء، والحوار المثمر، وأن يكون اللبنة الأساسية، في دعم وتطوير أداء السفارات الليبية، وتذليل التحديات التي تحول دون قيامها بالمهام المكلفة بها.

كما عبر شينة عن أمله، في أن تكون المشاركة واسعة، وفعالة، لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الدول الأفريقية، وتطلعه كذلك، بأن يتم التوصل من خلال هذا الاجتماع، إلى نتائج تتوائم مع تطلعات الوزارة الرامية لإعادة هيبة، وسيادة، وفاعلية الدولة الليبية، على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد مدير الإدارة الأفريقية خلال هذا الاجتماع، على الأهمية البالغة التي تُوليها الوزارة، للقارة الأفريقية، وأهمية أن تضطلع البعثات الليبية بدورها فيها.