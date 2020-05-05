الخام الأمريكي يقفز بنحو 10%

قفزت أسعار النفط اليوم، وخاصة الخام الأمريكي وسط أمال في ارتفاع الطلب العالمي على الخام مع الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم.
وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 22.38 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 9.76% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 29.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 6.8% عن سعر الإغلاق السابق.
وكان الخامان قد صعدا أمس بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام “برنت” على زيادة نسبتها 2.9%.
وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً