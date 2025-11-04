«الخدمة المدنية» تبدأ إعادة تعيين العاملين بالمصانع المتعثرة

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2025، أعلنت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية عن إحالة أعمال اللجنة الخاصة بالشركات المتعثرة إلى الجهات المعنية لإعادة تعيين العاملين بها.

وبحسب الوزارة، تمت التوصية بتعيين العاملين بالمصانع والشركات المتعثرة في الجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها، وفقًا للكشوفات المرفقة التي تشمل أسماء العاملين المستهدفين.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعيينات ستكون بعد عرض ملفاتهم الشخصية على لجان شؤون الموظفين بالجهات المعنية لمطابقة البيانات، بما في ذلك الأرقام الوطنية، المؤهلات العلمية، والخبرة العملية، كما سيتم احتساب مدة الخبرة السابقة عند التوظيف.

وأكدت الوزارة أنها قد أحالت الكشوفات التي تحتوي على أسماء وبيانات العاملين في الشركات المستهدفة للجهات التنفيذية المختصة، تنفيذًا لتوصيات اللجنة ووفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه.