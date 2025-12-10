الخضر ينتصرون ويُؤكدون علوّ كعبهم.. العراق يتأهل والبحرين تُودع بثلاثية أمام السودان

الجزائر تفوز على العراق: أداء منضبط وحسم في اللحظات المهمة

قدّم المنتخب الجزائري عرضًا قويًا ومقنعًا في مباراته أمام العراق، محققًا الفوز في مواجهة اتسمت بالندية والحماس منذ صافرة البداية.

كلا الفريقين دخلا المباراة بآمال واضحة لحسم صدارة مجموعتهما، لكن الجزائر ظهرت بصورة أكثر اتزانًا واعتمدت على أسلوب مبني على السيطرة الهادئة والانتشار الجيد بين المساحات.

الهدف الجزائري جاء تتويجًا لمجهود هجومي منظم، حيث نجح لاعبو الخضر في استغلال ثغرة دفاعية عراقية ليهزوا الشباك، بعدها حاول العراق العودة عبر الضغط واستغلال الكرات القصيرة وصناعة الفرص من أطراف الملعب، إلا أن الدفاع الجزائري ظل متماسكًا ونجح في إبطال مفعول الهجمات المتتالية.

المباراة شهدت لحظات توتر وتبادل للفرص، لكن الجزائر حافظت على رصانتها حتى النهاية، لتحسم اللقاء وتؤكد أحقيتها في التأهل إلى دور ربع النهائي. ورغم الخسارة، حجز العراق بطاقة الصعود مستفيدًا من نتائجه السابقة واحتلاله مركزًا مؤهلًا.

البحرين 3 – 1 السودان: فوز معنوي يختتم المشاركة البحرينية

في لقاء جمع بين فريقين ودعا المنافسة مبكرًا، نجح المنتخب البحريني في إنهاء ظهوره في البطولة بصورة مشرفة بعد فوز مستحق على السودان بنتيجة 3–1.

البحرين دخلت اللقاء دون ضغوط، ما أتاح للاعبين تقديم أداء هجومي مفتوح، انعكس في سرعة نقل الكرة والتحرك الحر على الأطراف.

وتمكن الأحمر البحريني من تسجيل هدفين في الشوط الأول بعد استغلال ناجح للأخطاء الدفاعية السودانية.

وفي الشوط الثاني حاول السودان العودة ودخل المباراة بروح جديدة، وتمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق، إلا أن البحرين لم تمهل خصمها طويلًا، فأضافت الهدف الثالث الذي أنهى اللقاء.

الفوز منح البحرين دفعة معنوية كبيرة في ختام مشاركتها، بينما ودّع السودان البطولة بأداء قتالي لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق نتائج إيجابية في المجموعة.