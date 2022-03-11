الخطوط الأفريقية تعلن سداد ديون طائراتها الرابضة في عدّة دول

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية دفع كافة الديون المستحقة على طائراتها التي كانت تربض بمطارات تونس ومصر وتركيا وبلغاريا منذ سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية فيسبوك، أنه تم تسديد الديون لطائرة الإيرباص 5A-ONI والمتوقفة في بلغاريا منذ 2016 وهي في انتظار دخولها للصيانة حسب الموعد المجدول.

وأكدت الشركة أنه تم تسديد المبالغ المستحقة على طائرة الايرباص 5A-ONS والرابضة في مطار صبيحة بتركيا لإجراء الفحوصات منذ 2020، و طائرة الإيرباص 5A-OND والمتوقفة في مطار المنستير منذ 2020، بالإضافة إلى تسديد كافة مستحقات طائرة الإيرباص 5A-ONR المتوقفة في مطار القاهرة منذ 2021.

وطمأنت الشركة الليبيين بقرب عودة الخطوط الجوية الأفريقية إلى سابق عهدها وبعودة قريبة للتحليق فوق أوروبا بحسب البيان.