الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها بين طرابلس وطبرق

أعلنت شركة ‎الخطوط الجوية الليبية، عن استئناف رحلاتها بين مدينتي ‎طرابلس و‎طبرق، ابتداءً من اليوم الأحد، بواقع رحلة أسبوعياً كل يوم خميس.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالشركة صابر التير في تصريح صحفي، أن موعد الإقلاع سيكون تمام الساعة 08:30 صباحاً عبر مطار معيتيقة الدولي، إلى مدينة طبرق وبـسعر (398) د.ل على درجة الاقتصادية للذهاب والعودة.

وكانت الشركة أعلنت في 17 أكتوبر الماضي، عودة رحلاتها إلى ‎مدينة سبها، واستئناف رحلاتها بين مدينتي طرابلس وبنغازي بواقع رحلتين أسبوعياً، أيام الاثنين والثلاثاء، وبسعر 398 د.ل للذهاب والعودة.