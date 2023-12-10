الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها بين طرابلس وطبرق

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن استئناف رحلاتها بين مدينتي طرابلس وطبرق، ابتداءً من اليوم الأحد، بواقع رحلة أسبوعياً كل يوم خميس.
وأوضح مدير مكتب الإعلام بالشركة صابر التير في تصريح صحفي، أن موعد الإقلاع سيكون تمام الساعة 08:30 صباحاً عبر مطار معيتيقة الدولي، إلى مدينة طبرق وبـسعر (398) د.ل على درجة الاقتصادية للذهاب والعودة.
وكانت الشركة أعلنت في 17 أكتوبر الماضي، عودة رحلاتها إلى مدينة سبها، واستئناف رحلاتها بين مدينتي طرابلس وبنغازي بواقع رحلتين أسبوعياً، أيام الاثنين والثلاثاء، وبسعر 398 د.ل للذهاب والعودة.
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