الخطوط الليبية توضّح حقيقة اندلاع حريق بإحدى طائراتها المتجهة إلى إسطنبول

أصدرت شركة الخطوط الجوية الليبية بيانا توضيحيا نفت فيه صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول اندلاع حريق في أحد محركات طائرتها والتي أقلعت من مطار معيتيقة متجهة إلى مطار إسطنبول الدولي بدولة تركيا.

وأكدت الشركة في البيان على أن “الطائرة تعرضت لخلل فني بسيط وتم التعامل معه بكفاءة ووفقًا لأعلى معايير السلامة الجوية المعتمدة وبفضل جهود الطاقم المدرّب والتزامهم بالإجراءات المعمول بها عادت الطائرة بسلام لمطار معيتيقة الدولي دون تسجيل أي إصابات أو أضرار لركّابنا الكرام أو أعضاء الطاقم الجوي للرحلة”.

وجدّدت شركة الخطوط الجوية الليبية التزامها التام بسلامة وأمن المسافرين كأولوية قصوى وتحرص على اتباع أعلى معايير السلامة الدولية بجميع عملياتها التشغيلية .