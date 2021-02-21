الخطوط الليبية تستأنف الرحلات بين بنغازي وتونس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية اليوم الأحد، أنها ستبدأ تسيير رحلاتها مجددا بين بنغازي وتونس، اعتبارا من يوم غد الاثنين.

يأتي ذلك بعد أن استأنفت الشركة تسيير رحلاتها بين مطارات معيتيقة بطرابلس، وبنينا ببنغازي، وبرج العرب بالإسكندرية، اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي.

وتأتي هذه الخطوات في ضوء التطورات التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الخطوط الليبية حامد خالد اسباقة، في وقت سابق، بتوحيد مكاتب الشركة في مؤسسة واحدة أمكنها شراء طائرة جديدة ستنضم إلى الأسطول، وتدخل الخدمة في اليوم الأول من شهر مارس المقبل، والتي وصفها رئيس الشركة بأنها ستوفر الإيراد، لتغطية المرتبات والمصروفات، ولتكون الليبية متصدرة لمشهد الناقلات الجوية بليبيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.