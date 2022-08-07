الخطوط الليبية تُوضح لـ «عين ليبيا» تفاصيل رحلة القاهرة التي تعطّلت

أفاد المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية صابر التير بوجود خلل فني أصاب إحدى طائرات الشركة المتجهة في رحلة من مطار القاهرة إلى مطار معيتيقة الدولي، مااضطر الكابتن إلى اتخاذ قرار بالعودة وفحص الطائرة.

وأوضح التير في تصريح لشبكة «عين ليبيا» أنّ بعض صفحات التواصل نقلت خبر تعطل طائرة الخطوط الجوية الليبية في مطار القاهرة ولم تراعي في نقل الخبر المصداقية وتم تهويله وتضخيمه بشكل غير صحيح.

وتابع التيسر أنّه حفاظاً على سلامة كافة الركاب وطاقم الطائرة عاد الكابتن بالطائرة إلى مطار القاهرة ليتم الكشف عن الخلل وصيانته، وأنّ هذا الخلل خارج عن الإرادة.