الخميس 1 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمل

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (184) لعام 2025، القاضي باعتبار يوم الخميس الموافق 1 مايو عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة، وذلك استنادًا إلى القانون رقم (5) لعام 2012 المتعلق بالعطلات الرسمية.

وأكد القرار ضرورة مراعاة طبيعة العمل في الجهات ذات الطابع الإنساني والأمني، مع ضمان حقوق العاملين فيها بالحصول على التعويض المستحق لقاء عملهم خلال هذا اليوم، وفقًا للتشريعات المعمول بها.

يذكر أن عيد العمل، ويُعرف أيضًا باسم عيد العمال، هو مناسبة عالمية تُحتفل بها في 1 مايو من كل عام، لتكريم العمال والاحتفاء بدورهم في تنمية المجتمعات وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ويرتبط عيد العمل بحركة العمال التي بدأت في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر، وخاصة إضراب شيكاغو الشهير عام 1886، حين طالب العمال بتحديد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، وقد تحولت هذه المطالبات لاحقًا إلى حركة دولية، وأصبح يوم 1 مايو رمزًا لنضال الطبقة العاملة في العديد من الدول.

وفي معظم دول العالم، يُعد عيد العمل عطلة رسمية تُغلق فيها المؤسسات العامة والخاصة، ويُنظم خلالها فعاليات ونشاطات نقابية وتكريمات للعمال، وأحيانًا مظاهرات أو مسيرات تعبيرًا عن مطالب حقوقية.