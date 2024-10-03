الداخلية.. حملة موسعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين قريبا

تستعد وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية لإطلاق حملة أمنية موسعة ضمن خطتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، الأربعاء، “إن الحملة ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة من العاصمة طرابلس، لتتوسع لاحقاً وتشمل المدن والمناطق كافة”.

وأضافت الوزارة، “إن هذه الخطوة تعكس إصرار الوزارة على تطبيق القانون، وضبط الأوضاع الأمنية مع التركيز على مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة”.

وخلال مؤتمر في العاشر من يوليو الماضي، تحدث وزير الداخلية في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عن وجود نحو2.5 مليون أجنبي في ليبيا، بينهم نحو 70 إلى 80% منهم دخلوا دون تأشيرات إلى البلاد خلال الحروب والاضطرابات السابقة التي تسببت في انهيار الأجهزة الأمنية.