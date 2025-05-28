الداخلية تبحث تسهيل إيصال المساعدات للجالية السودانية في ليبيا

في إطار توجيهات رئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، عُقِد صباح اليوم الأربعاء اجتماع موسّع بمقر وزارة الداخلية، برئاسة اللواء عبد الواحد عبد الصمد، مدير مكتب وزير الداخلية، وبحضور رئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.

وشارك في الاجتماع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، وممثلو منظمة الهجرة الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب عدد من المرافقين وممثلي قسم المنظمات بالوزارة.

وناقش الاجتماع آليات تسهيل إيصال المساعدات الغذائية والصحية إلى الجالية السودانية في نقاط التوزيع بمختلف البلديات على مستوى ليبيا، والعمل على تذليل العقبات الإدارية التي قد تعيق وصول تلك المساعدات، وذلك بالتنسيق مع الشريك الليبي. كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في تقديم الدعم الإنساني لضمان وصوله لمستحقيه بفعالية وشفافية.