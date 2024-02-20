الداخلية تبحث مع السفارة الهندية أوضاع الجالية الهندية

بحث مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، اللواء نور الدين أبو جريدة، مع سفير دولة الهند لدى ليبيا، أوضاع الجالية الهندية وملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أن الجانبين ناقشا امكانية تنفيذ برنامج دورات تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية الليبية.

حضر الاجتماع مدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب التعاون الدولي، ومساعد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للشؤون العامة، ورئيس قسم المنظمات الدولية، وعميد أبو القاسم أبو الهول عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.