الداخلية تحذر من استغلال «المنازل المشبوهة» وتدعو المواطنين للتبليغ الفوري

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنبيهاً دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أماكن أو منازل مشبوهة يُحتمل استغلالها من قبل أشخاص خارجين عن القانون.

وأكدت الوزارة أنّ المسؤولية القانونية تطال ملاك العقارات في حال عدم قيامهم بإبلاغ مراكز الشرطة المختصة عند الاشتباه بوجود ممارسات غير قانونية داخلها.

كما شددت على أهمية تعاون جميع المواطنين مع الأجهزة الأمنية، مشيرةً إلى أنّ جميع المعلومات الواردة ستُعامل بسرية تامة حفاظاً على سلامة المبلغين.

وخصصت الوزارة الأرقام التالية لتلقي البلاغات:

📞 0931827681 – 0931827682 – 0931827683

📞 الرقم المجاني: 192