الداخلية تستعرض الأوضاع الأمنية بمناطق الجنوب

التقى وزير الداخلية اللواء خالد مازن، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة في طرابلس، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة د. مسعود عبيد، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية.

واستعرض اللقاء الأوضاع الأمنية بمناطق الجنوب الليبي، والمشاكل التي تواجه هذه المناطق وما تعانيه من مصاعب أمنية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامية بالوزارة.

كما تطرق اللقاء إلى احتياجات مديريات الأمن والسلامة المدنية بمناطق الجنوب، وضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لإنجاح سير العمل وتقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تفعيل المنافذ الحدودية مع دول الجوار ووضع الخطط الأمنية لتأمينها من قِبل الجهات الأمنية التابعة للوزارة.