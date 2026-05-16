الداخلية تعلن خطة تأمين واسعة لـ«انتخابات الشباب»

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، أن مديريات الأمن في عدد من المدن والمناطق، باشرت اليوم السبت الموافق 16 مايو 2026، تنفيذ خطتها الميدانية لتأمين وحماية انتخابات المجالس المحلية للشباب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب واللجنة المركزية المشرفة على العملية الانتخابية.

وشملت الخطة الأمنية مديريات أمن مصراتة وبني وليد وترهونة وزليتن والنواحي الأربع والزاوية والسهل الغربي وطرابلس والعجيلات وصبراتة وشمال الجبل وتاجوراء والمرقب، حيث تم نشر الدوريات والوحدات الأمنية في محيط مراكز الاقتراع المحددة.

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ هذه الخطة يجري بإشراف ومتابعة مباشرة من إدارة حماية وتأمين الانتخابات التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، لضمان تأمين الناخبين واللجان المشرفة ومراكز الاقتراع والفرز.

كما أوضحت أن عناصر مديريات الأمن، إلى جانب فروع الإدارة العامة للدعم المركزي، انتشرت في محيط المراكز الانتخابية لتأمين سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة مناسبة تُمكّن الشباب الليبي من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية ونزاهة، ضمن جهود الدولة لدعم المبادرات الشبابية وتعزيز مسار التحول الديمقراطي.

وأكدت الوزارة أن الخطة الأمنية المشتركة تأتي ضمن استعدادات شاملة لضمان نجاح العملية الانتخابية، والحفاظ على الأمن العام في مختلف مناطق الاقتراع.