الداخلية تفتتح قسم البحث الجنائي في المعمورة

افتتحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس السبت، قسم البحث الجنائي ببلدية المعمورة التابع لمديرية أمن الجفارة، بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز بالمعدات التشغيلية.

ويأتي افتتاح القسم في إطار اهتمام وزارة الداخلية بمديريات الأمن وتقديم الدعم اللازم والاهتمام بالمرافق الأمنية لتنفيذ الخطة الأمنية.

وافتتح القسم من قبل أعضاء لجنة تضم اللواء علي النويصري مدير الإدارة العامة للعميات الأمنية واللواء خليل وهيبة مدير أمن طرابلس والعميد فتحي عون مدير كلية الدراسات العليا والعلوم الأمنية.

افتتاح مقر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة 27 يناير 2024م في إطار اهتمام السيد وزير الداخلية المكلف لواء عماد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في السبت، ٢٧ يناير ٢٠٢٤