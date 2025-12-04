الداخلية تكثف الدوريات الأمنية في مدينة مزدة لضمان الاستقرار

تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ مهامها الميدانية داخل مدينة مزدة وضواحيها، من خلال تكثيف الدوريات ورفع مستوى الجاهزية لحفظ الأمن والاستقرار، ضمن العمل بالغرفة الأمنية المشتركة.

ويشمل نطاق العمل تعزيز نقاط التمركز، وتسيير دوريات متحركة في الطرق الرئيسية والفرعية، مع متابعة الأوضاع الأمنية ورصد أي تحركات مشبوهة قد تؤثر على سلامة المواطنين، بما يعكس حرص وزارة الداخلية على حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على النظام العام.

هذا وتعتمد السلطات الأمنية على تكثيف الدوريات ونقاط التمركز في المدن لضمان الاستقرار ومكافحة أي تهديدات محتملة، لا سيما في المناطق التي تشهد تحركات مشبوهة أو تهديدات أمنية متفرقة.

وتأتي جهود إدارة إنفاذ القانون ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن في المدن الكبرى والضواحي، وضمان استجابة سريعة لأي حالات طارئة، بما يرفع مستوى الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.