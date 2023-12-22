الداخلية تنفذ عملية «قيقب» في منفذ ميناء الخمس البحري  

نفذت الفرق التابعة لوزارة الداخلية بمديرية منفذ ميناء الخمس البحري أمس، عملية “قيقب” التي نفذت سابقا في عدد من المنافذ الحدودية للدولة بهدف البحث والتدقيق عن الاشخاص المطلوبين دولياً، وملاحقة المركبات المسروقة ووثائق السفر المزورة والمسروقة المبلغ عنها دولياً عبر قواعد بيانات الانتربول.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن أعضاء المنفذ و عناصر رقابة الجوازات، المكلفين بتنفيذ العملية، شرعوا باستخدام أجهزة وتقنيات متطورة تحت إشراف ضباط الاتصال من الجهات المعنية بتنفيذها والفريق الموفد من الأمانة العامة للإنتربول.

وتمت العملية بمشاركة وتعاون عدد من مكونات الوزارة والمتمثلة في (مصلحة الجوازات والجنسية – الإدارة العامة لأمن المنافذ – الإدارة العامة للآليات – إدارة العلاقات والتعاون الدولي – مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية).

وتأتي هذه التجربة في إطار التعاون المشترك مع منظمة الإنتربول الدولية للرفع من مستوى الأداء الأمني لمكونات الوزارة ومنتسبيها.

أختتم اليوم الخميس الموافق 21/12/2023 بمديرية منفذ ميناء الخمس البحري تنفيذ عملية قيقب والتي نفذت في عدد من منافذ… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الخميس، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣