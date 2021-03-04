الداخلية تُؤكد توفر الوقود وتدعو إلى عدم الازدحام أمام المحطات

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، على توفر الوقود بمستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، داعية إلى عدم الازدحام أمام محطات التوزيع.

ونوهت الوزارة إلى أنه بالتواصل مع رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله، حيث أفاد بأن الناقلة أنوار ليبيا متواجدة على رصيف ميناء طرابلس البحري وعلى متنها 34 مليون لتر من الوقود وتقوم بإفراغ شحنتها ويتم توزيعها على كافة محطات الوقود بشكل طبيعي.

وطمأنت وزارة الداخلية المواطنين بأن الوقود متوفر بمستودعات شركة البريقة لتسويق النفط، وطالبت المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات ولا داعي للازدحام أمام محطات الوقود والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن.

هذا وتفقد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز عميد محمد فتح الله، خلال جولة ميدانية قام بها داخل ميناء طرابلس البحري صباح اليوم الخميس، آلية عمل شركات توزيع الوقود فيما يخص توليها أستلام الكميات المخصصة لها من باخرة أنوار ليبيا الراسية بالميناء وتوزيعها على كافة محطات الوقود داخل وخارج العاصمة طرابلس.

وأستمع عميد فتح الله خلال الجولة التي رافقه فيها مدير أمن الميناء بالإضافة إلى عدد من مسؤولي شركة البريقة لتسويق النفط وأعضاء لجنة متابعة الأزمة إلى شروحات وافية من قِبل مهندسي وفنيي شركة البريقة والشركات الناقلة حول بعض الملاحظات الهامة فيما يخص آلية التفريغ والتوزيع والكميات الموزعة.

وأكد المهندسين والفنيين بأن الأمور تسير على ما يرام فيما يخص تزويد كافة المحطات بالكميات المخصصة لها وذلك على الرغم من وجود بعض المختنقات التي تسعى الشركة لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع لجنة متابعة الأزمة.

وأوضح رئيس لجنة الأزمة بأن الجهود يجب أن تتواصل وبشكل تكاثفي ما بين كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تذليل كافة الصعاب وإزالة المختنقات المرتبطة بتوفير مادة الوقود بكافة أنواعه، مشدداً على مسألة التخطيط الجيد في معالجة الأزمة وضرورة اتباع خطوات علمية عملية جادة ومسؤولة من شأنها أن تضمن توفير الوقود بشكل دائم بحيث يتم تفادي الأزمات التي تحصل بين الحين والآخر في هذا الخصوص.

وطمأن رئيس اللجنة المواطنين بأن الوقود متوفر، موضحاً أن سبب الازدحام الذي تشهده محطات التوزيع بين الفينة والأخرى مرده بعض الظروف والإجراءات التي يتم العمل حالياً على تجاوزها وتلافيها في المستقبل.

هذا وقام عميد فتح الله بجولة ميدانية لمستودع طرابلس النفطي بطريق المطار للإطلاع على سير مراحل الصيانة وما يشهده من حركة وعمل من أجل إعادة كافة خطوطه للعمل من جديد بعد أن تعطل بعضها بسبب الحرب بمناطق جنوب العاصمة طرابلس.

تفقد رئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز عميد "محمد فتح الله" خلال جولة ميدانية قام بها داخل ميناء طرابلس البحري صباح… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الخميس، ٤ مارس ٢٠٢١