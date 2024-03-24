الداخلية: مكتب حماية الطفل والأسرة يقوم بزيارات ميدانية

نظم فريق من مكتب حماية الطفل والأسرة، رفقة اليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، بزيارة إلى أقسام حماية الطفل و الأسرة في جنزور وتاجوراء وطرابلس.

وحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، شملت الزيارات أيضا مركز تشخيص وعلاج أطفال التوحد /أبي سليم ، و مركز طليطلة لذوي الإحتياجات الخاصة، ودار رعاية الطفل / أبوهريد.

وتم توزيع الهدايا بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وقالت الوزارة إن هذه الزيارات تأتي في سياق الدور المجتمعي والإنساني، وضمن خطة العمل الموقعة بين وزارة الداخلية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)،و بإشراف مباشر من مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي.