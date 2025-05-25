الداخلية وسفارة بنغلاديش تبحثان تسريع وتيرة العودة الطوعية للمهاجرين

عُقد صباح اليوم بمقر وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اجتماع ضم مدير مكتب وزير الداخلية، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، وسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا، أبو الحسنات محمد خير البشر، وذلك بحضور رئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.

وخصص الاجتماع لمناقشة آليات تسهيل إجراءات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين من أبناء الجالية البنغلاديشية في ليبيا، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والسفارة البنغلاديشية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز عدد الرحلات ضمن برنامج العودة الطوعية، والعمل على تذليل الصعوبات الإدارية واللوجستية التي تواجه المهاجرين، بما يضمن تنفيذ العملية بشكل إنساني ومنظم.

وأكد اللواء عبد الواحد عبد الصمد على التزام وزارة الداخلية بدعم الجهود الإنسانية لتسوية أوضاع المهاجرين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، بما يتماشى مع القوانين الليبية والمعايير الدولية.

من جانبه، أعرب السفير البنغلاديشي عن شكره للوزارة على تعاونها، مؤكداً استعداد السفارة لمواصلة التنسيق وتسريع وتيرة الرحلات، بما يسهم في تنظيم العودة الطوعية لمواطنيه.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان ويدعم سياسات الدولة الليبية في هذا الشأن.