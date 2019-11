الداهش: لماذا فازت «عميش»؟

علق رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبد الرزاق الداهش، على خبر فوز الشابة الليبية المُقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية أبرار عميش، بمقعد في مجلس مقاطعة فيرفاكس التعليمي، بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وحققت الليبية أبرار عُميش، مفاجأة بعد فوزها، الأربعاء الماضي، بمقعد في مجلس مقاطعة فيرفاكس التعليمي بولاية فيرجينيا، لتكون أول ليبية أميركية منتخبة في فيرجينيا والولايات المتحدة.

وحصلت عُميش، البالغة 24 عاما على 144157 صوتا بفعل دعم كبير حصلت عليه من فئة الشباب.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر بعد فوزها، كتبت أسرار:

In addition to the above, also the first Libyan American elected in US history!

— Abrar Omeish (@AbrarOmeish) November 6, 2019