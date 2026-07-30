الدبيبة: ليبيا ومصر تتجهان لتعزيز التعاون بقطاعات «الطاقة وإعادة الإعمار والاستثمار»

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن مباحثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين ليبيا ومصر، والعمل على توسيع مجالات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر منصة إكس إن اللقاء بحث تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح ليبيا ومصر وشعبيهما.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن ليبيا حريصة على دعم التكامل والتنسيق السياسي والاقتصادي مع مصر، موضحًا أن المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق بين البلدين للتعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأعرب الدبيبة عن شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن استمرار التواصل بين ليبيا ومصر يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين، وحرصهما على تعزيز الشراكة والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وتأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة عقب مباحثات أجراها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تركز ملفات التعاون المشتركة على قطاعات الطاقة والاستثمار وإعادة الإعمار والتبادل الاقتصادي، إلى جانب التنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

وتشهد العلاقات الليبية المصرية تعاونًا مستمرًا في عدد من المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وسط اهتمام مشترك بدعم الاستقرار وتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين.