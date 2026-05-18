الدبيبة: «تطوير الطرق» أولوية ضمن برنامج الحكومة لعام 2026

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع خُصص لمتابعة أعمال جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، سير تنفيذ مشروعات الطرق والمواصلات الجارية، إلى جانب خطط الصيانة والتطوير المستهدفة ضمن برنامج عمل الحكومة لعام 2026.

وبحسب حكومة الوحدة الوطنية، استعرض مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات محمد المحجوبي الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف البلديات، متضمناً نسب الإنجاز والأعمال القائمة، إضافة إلى المشروعات التي استُكملت خلال عام 2025 والمبالغ المصروفة عليها.

كما تناول العرض حزمة المشروعات المستهدفة والمستأنفة خلال عام 2026، والتي تركز على صيانة وتطوير شبكات الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية للمواصلات، في إطار مساعي الحكومة لتحسين الخدمات وتسهيل حركة التنقل بين المدن والمناطق.

وشهد الاجتماع مناقشة الميزانيات المخصصة للمشروعات وآليات متابعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يضمن استكمال الأعمال بالمواصفات المطلوبة وتحسين مستوى خدمات الطرق في المناطق المستهدفة.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، إلى جانب مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة حكومية تستهدف تطوير قطاع المواصلات وتعزيز كفاءة البنية التحتية، في ظل توجه رسمي لتوسيع أعمال الصيانة والتحديث في شبكات الطرق بمختلف أنحاء البلاد، باعتبارها أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالتنمية والخدمات.