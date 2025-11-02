الدبيبة: ضرورة التوجه المباشر نحو الانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل دعم الجهود الأممية والمحلية لتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بما يعزز الاستقرار ويُسهم في إنهاء حالة الانقسام المؤسسي.

وأكد الدبيبة على ضرورة التوجه المباشر نحو الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، باعتبار ذلك الخيار الأمثل لاستعادة الشرعية وتجديد المؤسسات عبر الإرادة الشعبية.

كما جدد التأكيد على دعم حكومة الوحدة الوطنية لمسار الأمم المتحدة، واستعدادها الكامل للتعاون مع البعثة الأممية بهدف تسريع الوصول إلى الانتخابات وتوحيد الجهود الوطنية.

من جهتها، أشادت هانا تيته بالتعاون المستمر بين حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم المسار السياسي في ليبيا وصولاً إلى انتخابات حرة وشاملة في أقرب وقت ممكن.