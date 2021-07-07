الدبيبة: عنوان الحكومة سيكون «لا للحروب ونعم للسلام»

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة وأعيان مدينة تاورغاء.

وأثنى الحاضرون على الخطاب التصالحي الذي ينتهجه رئيس الحكومة كون خطاب السلام والمصالحة ولم الشمل كان عنواناً يتسم في لغته، وفق قولهم.

كما أبدى الحاضرون استعدادهم للتعاون مع كافة قطاعات الحكومة للتواصل مع المناطق الليبية والمساعدة في خطة الحكومة نحو المصالحة الشاملة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

من جانبه أكد رئيس الحكومة خلال كلمته أمام الحضور، على أن كل كافة المناطق الليبية التي زارها لم ير منها إلا كل ترحاب ورغبة صادقة في المصالحة والبناء، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية سيكون عنوانها “لا للحروب ونعم للسلام”.

وفي كلمة لرئيس المجلس المحلي تاورغاء، أكد على الدعم الذي تشهده المدينة من قِبل رئيس الحكومة الذي زارها رفقة وفد حكومي للوقوف على متطلبات واحتياجات المدينة والاجراءات التي اتخدت بالخصوص.