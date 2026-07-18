الدبيبة في زليتن.. جلسة حكومية جديدة لمتابعة احتياجات المناطق

استقبل أعيان وحكماء بلدية زليتن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال وصوله إلى البلدية للمشاركة في انعقاد الجلسة العادية الرابعة لمجلس الوزراء لعام 2026.

وجرى استقبال الدبيبة بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية وممثلي المكونات المحلية في زليتن، بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الوزراء خارج مقر الحكومة، ضمن نشاطات حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى عقد جلساتها في مختلف المناطق الليبية.

وترأس رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أعمال الجلسة العادية الرابعة لمجلس الوزراء لعام 2026، حيث من المنتظر أن تبحث عددًا من الملفات المرتبطة بعمل الحكومة، إلى جانب متابعة البرامج التنفيذية والمشروعات الحكومية في مختلف القطاعات.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن عقد جلسات مجلس الوزراء في المدن الليبية يأتي ضمن توجهها لتعزيز التواصل المباشر مع البلديات، والاطلاع على احتياجات المناطق، ودعم التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات المحلية.

وتأتي جلسة الحكومة في زليتن ضمن سلسلة اجتماعات تعقدها حكومة الوحدة الوطنية خارج مقرها، بهدف متابعة سير العمل التنفيذي والاستماع إلى أولويات المناطق المختلفة.