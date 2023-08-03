«الدبيبة»: لن تكون هناك حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد «الدبيبة» إنّه لن تكون هناك مراحل أخرى، ولا حكومات موازية، ولا ميزانيات وهمية، وهناك طريق واحد وهدف واحد وهو الانتخابات.

الدبيبة وخلال اجتماع مجلس وزراء حكومته في غدامس ذكر أنّ الحكومة مستمرة في عملها ومهمتها الوطنية، حتى الوصول إلى الهدف المنشود وهو الانتخابات.

وقال الدبيبة «أقول لكل الـساعين وراء السلطة واللاهثين خلفها بكل الطرق إن كنتم صادقين أعطوا للشعب حق اختيار حكامه».

وشدد الدبيبة على كل أعضاء الحكومة بضرورة الابتعاد على الخطاب السياسي المستفز المنحاز لأطراف سياسية، قائلا: «من يحاول العبث باختراع مناورات جديدة للتمديد هدفه إفساد حالة الاستقرار وإفشال الانتخابات».

وتابع الدبيبة أنّ كل من يحاول التمديد عبر مراحل انتقالية جديدة هدفه إفشال الانتخابات، وأنّ القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات السابقة هي القوانيين الغير قابلة للتنفيذ.

وأضاف الدبيبة أنّ كل مسؤول في الحكومة هو خادم لكل الليبيين وغير مسموح له بوضع حجر أمام أي شريحة منهم من خلال مواقف سياسية معينة أو تصريحات تستفز أهالي الضحايا أو المتضررين.

وأشار الدبيبة إلى أنّ حكومته هي حكومة كل الليبيين بمختلف توجهاتهم دون الاستثناء وقد تميزت بذلك بعد فصلها بين المواقف السياسية والخدمات، معتبرا أنّ الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين لم تشهد من قبل.

وتابع الدبيبة أنّه يتابع باهتمام ما يحدث في الجارة النيجر ونرفض كل ما يقوض أمن المنطقة، مؤكدا دعمهم للشرعية السياسية المنبثقة عن الانتخابات، وأنّهم سيقومون بواجبهم تجاه الأشقاء في النيجر لتجنب أي تدهور لأوضاعه المعيشية.