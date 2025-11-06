الدبيبة: ليبيا بحاجة إلى دستور دائم يُنظم الحياة السياسية ويحقق تطلعات الشعب

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مراجع نوح. وقد هنأ الدبيبة نوح بمناسبة انتخابه رئيساً للهيئة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الوطنية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع الهيئة، وتقديم الدعم اللازم لتمكينها من أداء دورها الوطني في استكمال المسار الدستوري في ليبيا.

وأشار الدبيبة إلى أن الهيئة تمثل الضمان الحقيقي لحق الشعب الليبي في الحصول على دستور دائم، من شأنه تنظيم الحياة السياسية في البلاد وبناء دولة مستقرة.

وشدد الدبيبة على أن استمرار تعطيل حق الليبيين في الحصول على دستور يمثل إخلالاً باستحقاق وطني تأخر تنفيذه لأكثر من عقد من الزمن، مؤكدًا أن الوقت قد حان للانتقال من المراحل المؤقتة إلى الاستقرار الدستوري عبر توافق وطني شامل.

من جانبه، عبر رئيس الهيئة التأسيسية مراجع نوح عن تقديره لدعم رئيس الوزراء لجهود الهيئة، وأكد استعداد الهيئة للعمل الجاد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو دولة موحدة ودستور توافقي يعكس إرادة جميع الليبيين.