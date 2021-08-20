الدبيبة: ليبيا لن تعود للحرب

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأن تُجرى انتخابات وصفها بـ”التاريخية” في 24 ديسمبر حتى في الوقت الذي يُشكل فيه التدخل الأجنبي عقبات أمام التصويت.

وقال رئيس الحكومة في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن التدخلات الدولية، وتدخلات الأنظمة العسكرية قد تخلق عقبات أمام إجراء الانتخابات، على الرغم من أن جميع الدول تؤيد الانتخابات رسمياً، مشيراً إلى أن ليبيا لن تعود للحرب، وفق قوله.

وأضاف: “نتعهّد بإجراء الانتخابات في وقتها، وذلك أهم المهامّ المكلفة بها حكومتنا”.

ولفت إلى أن سيف القذافي مواطن وابن قبيلة مهمة، و”لا اعتراض لديّ على ترشيح أي مواطن ليست لديه مشاكل قانونية”.

كما كشف الدبيبة عن تواصله بشكل غير مباشر فقط مع خليفة حفتر عندما بدأت رئاسة الحكومة لحل مسائل منها تبادل الأسرى.

ونوه إلى أن خطابات حفتر الأخيرة “لم تكن مشجعة لنا، ولا أعترض على لقائه إذا اعترف بي بوصفي رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع”.

وأردف رئيس الحكومة: “حققنا تقدما نحو الموافقة على خروج المرتزقة، ولا يمكن الجزم بخروجهم في غضون شهر أو شهرين، لكنهم سيغادرون في النهاية”.

وأشار إلى وجود انخفاض كبير في الأسلحة التي تُجلَب إلى ليبيا.

وأوضح الدبيبة أن ليبيا ستطرح مشروعات للاستثمار في مؤتمرين للنفط والغاز نهاية العام أحدهما في تكساس الأمريكية والآخر في طرابلس.

وتابع: “تلقينا عروضا من إيني الإيطالية لاستثمار 10 مليارات دولار في مختلف الحقول النفطية، وتلقينا عروضا أيضا من توتال الفرنسية التي لديها ميزانية استثمارية في ليبيا تزيد على ملياري دولار”.