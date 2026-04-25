الدبيبة: نتمسك بالقوانين الواضحة لضمان «انتخابات شفافة»

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، المجلس العلمي لجامعة مصراتة وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات الوطنية والأكاديمية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، حيث شدد الحاضرون على أهمية الدفع بالمسار السياسي نحو الاستقرار، من خلال الوصول إلى قوانين انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ، تضمن إجراء انتخابات شفافة وتعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، بما يدعم الاستقرار المؤسسي وينهي المراحل الانتقالية.

وأكد رئيس الوزراء تمسك الحكومة بالثوابت الوطنية، ودعمها لكل المسارات التي تؤدي إلى ترسيخ الدولة المدنية، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتعزيز مؤسسات الدولة على أسس قانونية ودستورية سليمة.

كما ناقش اللقاء أوضاع قطاع التعليم العالي، والدور المحوري لكليات القانون في تطوير البيئة التشريعية وإعداد الكفاءات القانونية المؤهلة، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في دعم مسار الإصلاح المؤسسي.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول أبرز التحديات الراهنة، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الأكاديمية والعلمية في تقديم رؤى قانونية ومعالجات موضوعية تسهم في دعم القرار الوطني وتحقيق الاستقرار.

وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون.