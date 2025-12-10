الدبيبة وبيرنت يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي بيرنت في لقاء ركز على تعزيز مسار العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مستجدات التعاون الاقتصادي، إضافة إلى بحث تطورات قطاع النفط وسبل دعمه كعامل أساسي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة الليبية الأمريكية من خلال توسيع مجالات التعاون والاستثمار، وتكثيف التنسيق في الملفات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين الخدمات العامة في ليبيا.