«الدبيبة» و«شكشك» يتابعان الإجراءات الحكومية بشأن المناطق المنكوبة

تابعا رئيسا الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الإجراءات الحكومية بشأن المناطق المنكوبة، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الأحد في طرابلس.

حضر الاجتماع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعة”، والناطق الرسمي باسم الحكومة “محمد حمودة”، ومديري إداراتي الرقابة على القطاع السيادي والشركات.

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” قدم “التومي” خلال الاجتماع موقفاً عاماً حول خطة العمل الجاري تنفيذها، والتي ترتكز في المرحلة الحالية على قطاعي الصحة والتعليم، من خلال الاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والجامعات.

كما نوقش خلال الاجتماع الخطوات المزمع اتخاذها لاستكمال الوحدات السكنية ببلدية درنة عن طريق جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مالك المشروع، وتوريد مساكن جاهزة عن طريق صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لإيجاد حلول عاجلة للمواطنين.

وأكّدا رئيسا الوزراء وديوان المحاسبة ضرورة شفافية الإجراءات وسلامتها، وعدم استغلال هذه المحنة في أي إجراءات غير قانونية.