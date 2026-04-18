ليبيا وروسيا تبحثان «آفاق جديدة» لتعزيز العلاقات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية عبدالحميد الدبيبة مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في الجمهورية التركية، ضمن سلسلة لقاءاته مع عدد من المسؤولين الدوليين.

وتناول اللقاء مسار العلاقات بين البلدين، مع بحث آليات تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص الشراكة الثنائية.

وأكد الجانبان أهمية الدفع بالعلاقات الليبية الروسية نحو آفاق أوسع، مع التركيز على تسريع معالجة عدد من الملفات العالقة، بما يهيئ بيئة أكثر إيجابية للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الطرفان إمكانية بناء شراكة أكثر فاعلية، تقوم على أسس واضحة ومتوازنة، مع مراعاة المصالح المشتركة وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المباشر، إلى جانب اعتماد مقاربات عملية تدعم استقرار العلاقات وتطورها بشكل مستدام.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي متواصل تشهده ليبيا على هامش منتدى أنطاليا، يهدف إلى توسيع شبكة العلاقات الدولية وتعزيز التعاون في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

وترتبط ليبيا وروسيا بعلاقات دبلوماسية تمتد لعقود، حيث شهدت فترات من التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والتسليح، مع تباين في مستوى التفاعل خلال المراحل التي أعقبت عام 2011.

وخلال السنوات الأخيرة، عادت الاتصالات بين الجانبين بشكل تدريجي، ضمن توجه ليبي لإعادة بناء العلاقات الدولية، في ظل اهتمام متبادل بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي بما يعزز المصالح المشتركة.